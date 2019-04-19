2019-04-19T16:45:33+03:00
Общество

Все кладбища Тобольска оказались на бесхозных землях

Власти города обязали оформить участки в собственность
Маргарита КАЛИНКИНА
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Прокуратура Тобольска потребовала от администрации города оформления земель кладбищ в собственность муниципалитета. Оказалось, что земли ничьи, даже у старейшего «Завального кладбища».

Нарушение выявила Тобольская межрайонная прокуратура при проверке соблюдения законодательства о погребении и похоронном деле. В октябре 2018 года ведомство направляло в Тобольский городской суд соответствующий иск. Накануне, 18 апреля, решение вынесено, иск удовлетворен. Сейчас прокуратура контролирует исполнение судебного решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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