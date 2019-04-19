Прокуратура помогла тюменцам получить рассчет после увольнения

СЕГОДНЯ 12:24 2019-04-19T12:24:29+03:00

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На одном из предприятий Тюмени работникам погасили все долги по зарплате. Общая сумма задолженности составила около 400 тысяч рублей. Рассчитаться с людьми руководство компании заставили силовые органы власти.

Как сообщили в областной прокуратуре, непростая ситуация возникла на ООО «АгроИнвест». Три сотрудника предприятия уволились, но долгое время не могли получить рассчет. За помощью они обратились в надзорный орган и прокуратура возбудила административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы). Организация была оштрафована на 30 тысяч рублей. Кроме того, было внесено представление об устранении нарушений закона.

Ввиду длительности задержки выплаты зарплаты прокуратура передала материалы проверки в следственные органы, где по ним в феврале 2019 года возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). В итоге бывшим сотрудникам выплатили все полагающиеся деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU