2019-04-19T12:33:43+03:00
Общество

Тюменская область войдет в эксперимент по внедрению института самозанятых в России

Список регионов-участников может быть расширен
Кира Санникова
Поделиться:
Сегодня в России около 10 млн человек по всей стране ведут деятельность в тениСегодня в России около 10 млн человек по всей стране ведут деятельность в тени
Изменить размер текста:

Тюменская область может войти в программу для самозанятых. Об этом сегодня, 19 апреля, заявил глава ведомства Антон Силуанов, отвечая на вопросы тюменских предпринимателей. В ближайшее время министерству финансов предстоит проанализировать опыт четырех пилотных регионов, отметил он.

Тему возможности участия региона в программе по регистрации самозанятых лиц поднял представитель тюменского отделения «Опоры России» Дмитрий Петрулев. Молодой предприниматель отметил, что многие из начинающих бизнесменов готовы стать участниками программы.

Первый вице-премьера рассказал, что эксперимент по внедрению института самозанятых лиц с 1 января 2019 реализуется в четырех субъекта Российской Федерации - в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. Он предполагает установление приемлемой налоговой ставки – 6% физическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

- В этой программе есть определенные нюансы, которые требуют совершенствования законодательства. В ближайшее время мы проанализируем опыт работы, полученный за полгода и осень внесем предложения в парламент по корректировке действующих законов, - пояснил Антон Силуанов.

Он подчеркнул, что пока еще не принято решение, тиражировать ли эту практику на все регионы. Возможно, просто будет расширен список субъектов РФ – участников проекта. Не исключено, что в перечень войдет и Тюменская область.

- Но то, что этот вид детальности нужно расширять – это одно однозначно. Мы рассматриваем этот проект не сколько с фискальной точки зрения, сколько больше социальной. Сегодня около 10 млн человек по всей стране ведут деятельность в тени. Наша задача создать условия, чтобы этой категории предпринимателей был стимул переходить на работу в новых режимах, - добавил Антон Силуанов.

Он отметил, что одна из целей ведомства максимально упростить налоговую отчетность. Оплачивать на профессиональный доход самозанятые могут через онлайн-платформу «Мой налог».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Одну из школ Казанского района оштрафовали на 20 тысяч рублей
Антон Силуанов поощрит грантами Тюменскую область
В Тюмени из окна выпала 49-летняя женщина
Прокуратура помогла тюменцам получить рассчет после увольнения
Уголовное дело на бывшего главного налоговика Тюменской области передано в суд
В центре Тюмени соревнуются лучшие команды МЧС Уральского округа
Малый бизнес получает значительную господдержку в Тюменской области
В лесах Тюменской области объявлен пожароопасный сезон
Телефонные мошенники обманули тюменку на 50 тысяч рублей
Под Тюменью вспыхнул новый природный пожар
В АО «Транснефть – Сибирь» завершился первый этап конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии»
Школьников Тюмени учат применять цифровые технологии в своей жизни
Ландшафтные дизайнеры Урала и Сибири открыли в Тюмени «Зеленый сезон-2019»
В 2019 году дорожники отремонтируют более 20 км тюменской объездной
Проект "Герои нашего времени" представляет Тюмень в финале конкурса "Медиа Вместе"
Более 130 территорий Тюмени станут зелеными в 2019 году
Тюменский IV областной форум "Семья" собрал 2300 детей и родителей
Погода 19 апреля в Тюмени: тепло и почти без ветра
В пригороде Тюмени полыхают поля с сухой травой
Александр Моор заявил, что тюменцы могут подписываться на любые страницы в соцсетях
В Корсовете национальных общественных объединений Тюменской области сменился председатель
Тюменская токсилогическая служба признана одной из лучших в стране
Знакомился с женщинами в соцсетях: в Тюмени задержали серийного мошенника