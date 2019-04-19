Тюменская область войдет в эксперимент по внедрению института самозанятых в России

СЕГОДНЯ 12:23 2019-04-19T12:33:43+03:00

Сегодня в России около 10 млн человек по всей стране ведут деятельность в тени

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Тюменская область может войти в программу для самозанятых. Об этом сегодня, 19 апреля, заявил глава ведомства Антон Силуанов, отвечая на вопросы тюменских предпринимателей. В ближайшее время министерству финансов предстоит проанализировать опыт четырех пилотных регионов, отметил он.

Тему возможности участия региона в программе по регистрации самозанятых лиц поднял представитель тюменского отделения «Опоры России» Дмитрий Петрулев. Молодой предприниматель отметил, что многие из начинающих бизнесменов готовы стать участниками программы.

Первый вице-премьера рассказал, что эксперимент по внедрению института самозанятых лиц с 1 января 2019 реализуется в четырех субъекта Российской Федерации - в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. Он предполагает установление приемлемой налоговой ставки – 6% физическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

- В этой программе есть определенные нюансы, которые требуют совершенствования законодательства. В ближайшее время мы проанализируем опыт работы, полученный за полгода и осень внесем предложения в парламент по корректировке действующих законов, - пояснил Антон Силуанов.

Он подчеркнул, что пока еще не принято решение, тиражировать ли эту практику на все регионы. Возможно, просто будет расширен список субъектов РФ – участников проекта. Не исключено, что в перечень войдет и Тюменская область.

- Но то, что этот вид детальности нужно расширять – это одно однозначно. Мы рассматриваем этот проект не сколько с фискальной точки зрения, сколько больше социальной. Сегодня около 10 млн человек по всей стране ведут деятельность в тени. Наша задача создать условия, чтобы этой категории предпринимателей был стимул переходить на работу в новых режимах, - добавил Антон Силуанов.

Он отметил, что одна из целей ведомства максимально упростить налоговую отчетность. Оплачивать на профессиональный доход самозанятые могут через онлайн-платформу «Мой налог».

ИСТОЧНИК KP.RU