Уголовное дело на бывшего главного налоговика Тюменской области передано в суд

СЕГОДНЯ 12:00 2019-04-19T12:05:28+03:00

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Уголовное дело экс-руководителя областного Управления Федеральной налоговой службы Тамары Зыковой передано в суд. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий ( ч.1 ст. 286 УК РФ). Она направила в Федеральную налоговую службу отчет за 2 квартал 2015 года с завышенными суммами сбора налога на добавленную стоимость. В результате сотрудники управления получили премии в общей сумме более 1 млн. рублей, а сама Зыкова - 88,3 тысячи рублей.

Преступление выявило и расследовало РУФСБ России по Тюменской области. Они выяснили, что главный налоговик региона, зная о невыполнении управлением прогнозного задания по поступлению платежей в бюджет, попросила гендиректора крупного предприятия перевести на счет инспекции 600 млн. рублей в качестве уплаты налога на добавленную стоимость. Через четыре дня деньги были возвращены, но благодаря обману, региональное УФНС якобы выполнило план и получило премию.

Обвинение по уголовному делу уже утверждено областной прокуратурой и материалы дела уже переданы в Калининский районный суд Тюмени. Экс-чиновнице грозит несколько видов наказаний, самое суровое из которых - лишение свободы до 4 лет, сообщили в облпрокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU