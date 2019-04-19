2019-04-19T10:34:33+03:00
Происшествия

Телефонные мошенники обманули тюменку на 50 тысяч рублей

Доверчивая горожанка рассказала все о своем банковском счете
Маргарита КАЛИНКИНА
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Новую жертву в Тюмени нашли телефонные мошенники. 47-летняя женщина лишилась почти 50 тысяч рублей со своего счета на банковской карте.

Ей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он сообщил, что необходимо предотвратить несанкционированное снятие денег. Для этого ему нужны реквизиты счета и женщина их назвала. Спустя несколько минут ей пришло смс-сообщение о том, что все средства с карты списаны.

Горожанка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. В настоящее время стражами правопорядка устанавливается личность злоумышленника. По данному факту возбуждено уголовное дело на основании части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Виновному грозит лишение свободы до 6 лет, сообщили в пресс-службе городской полиции.

Тюменцам также напоминают, что сотрудники банка никогда не запрашивают персональные данные, а также код на оборотной стороне карты. Если неизвестные представляются сотрудниками банка и говорят о карты или подозрительных операциях с деньгами, необходимо сразу прекращать разговор и звонить в полицию. Телефон дежурной части УМВД России по Тюмени 291-600 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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