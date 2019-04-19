В 2019 году дорожники отремонтируют более 20 км тюменской объездной

СЕГОДНЯ 08:55 2019-04-19T09:01:14+03:00

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Сразу несколько участков Тюменской кольцевой автомобильной дороги специализированные службы отремонтируют в 2019 году. Работы будут вестись в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Общая протяженность участков, запланированных к обновлению, составит более 20 километров. Сюда войдут отрезки улиц Интернациональной и Авторемонтной, Пермякова и Московсого тракта в районе ТКАД, а также участок дороги Тюмень – Боровский – Богандинский. На последнем ремонт будет вестись с 16 по 20 километр и с 30 по 31 километр.

В перечень работ войдет фрезерование и устройство нового покрытия, отметили в главном управлении строительства Тюменской области. Кроме того, дорожные строители устранят образовавшуюся колейность, на которую поступают жалобы в официальной социальной сети национального проекта «Дороги Тюменской области» от жителей региона.

Заключить контракты на работы по ремонту главной тюменской дороги планируется уже до конца мая. Всего на ремонт городских и областных дорог из областного бюджета в этом году планируется потратить более 652 миллионов рублей. Уже объявлен аукцион по определению подрядчика на выполнение работ.

В общей сложности планируется отремонтировать порядка 60 километров улиц. Большая часть объектов, указанных в перечне, опубликованном на сайте государственных закупок, приходится на Тюменский район. Здесь планируется обновить автомобильные дороги: Тюмень - Аэропорт, Богандинский - Червишево - Чаплык, Гусево - Зубарево – Перевалово и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU