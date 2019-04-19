Проект "Герои нашего времени" представляет Тюмень в финале конкурса "Медиа Вместе"

СЕГОДНЯ 08:14 2019-04-19T08:16:54+03:00

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Финальный фестиваль всероссийского творческого конкурса «Вместе Медиа» в эти дни открывает свою работу в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации в Москве.

Фестиваль традиционно проводится Фондом независимого радиовещания. Эксперты проекта прочитали, просмотрели и прослушали более 2 тысяч конкурсных работ. По итогам проведения региональных конкурсов в финал вышло более 400 проектов из 160 городов России. Город Тюмень на фестивале представляет проект радиостанции «Вера» под названием «Герои нашего времени», автор и ведущая Лариса Лукьянова.

Цикл передач «Герои нашего времени» выходит в тюменский эфир с 2017 года при финансовой продержке АО «Транснефть – Сибирь». Программа рассказывает о судьбах военнослужащих, прошедших «горячие точки» в Афганистане, Чечне, других регионах нашего неспокойного мира. Герои передач – ветераны боевых действий, матери и вдовы погибших военнослужащих. Жизненные истории бойцов, которые сумели выжить в пламени войны и готовы рассказать, как это было, и рассказы о тех, кто с войны не вернулся, не оставили равнодушными как тюменских радиослушателей, так и членов конкурсной комиссии.

На протяжении четырех дней участники конкурса «Вместе Медиа» получат уникальную возможность практической работы с ведущими медиаэкспертами и представителями ведущих средств массовой информации страны. Итоги конкурса «Вместе Медиа» будут подведены 21 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU