Тюменцев приглашают на фестиваль здоровья «Ходи, Россия!»

СЕГОДНЯ 15:39 2019-04-18T16:06:26+03:00

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Фестиваль здоровья и северной ходьбы «Ходи, Россия!» состоится на Цветном бульваре Тюмени 22 апреля. Горожан приглашают принять в нем участие и пополнить ряды поклонников здорового образа жизни.

Вместе с горожанами в марше скандинавской ходьбы примут участие двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, призер Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая и основатель первых обучающих программ по скандинавской ходьбе, финский лыжник Марко Кантанева.

Фестиваль стартует с 13 часов, а с 12 часов на бульваре начнутся концерт и мастер–классы по скандинавской ходьбе. Праздник пройдет в рамках Всероссийской акции - железнодорожного тура «Добропоезд», в котором по стране едут известные спортсмены, артисты, медицинские работники, общественные деятели и энтузиасты в области инклюзивной среды. Их цель - познакомить людей с ограниченными возможностями с теми, кто смог переступить через свой недуг, разработал свои собственные программы реабилитации, свои методики, чтобы стать здоровым.

В программе «Добропоезда» также проведение форума безграничных возможностей «Моя история успеха» и круглый стол на тему: «Формирование условий для физической, психологической, социокультурной адаптации людей со специальными потребностями». Участие в нем примут руководители и специалисты структурных подразделений администрации города, социальных учреждений и общественных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU