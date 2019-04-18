В тюменском микрорайоне Ямальский-2 начинается строительство поликлиники

СЕГОДНЯ 15:15 2019-04-18T15:48:31+03:00

Медики здесь смогут принимать до 500 человек за смену

Изменить размер текста: A A

Строительство поликлиники начнется в ближайшее время в микрорайоне Ямальский-2 в Тюмени. Семиэтажное здание будет подобно зданию поликлиники №5 на Московском тракте. В одну смену врачи смогут принять до 500 пациентов.

Посещать поликлинику смогут взрослые и дети, здесь же разместится станция скорой медицинской помощи и женская консультация. Горожане смогут в поликлинике не только получить консультации врачей, но и пройти обследование. Здесь будут созданы отделение томографии, рентгенодиагностики, кабинеты узких специалистов, клинико-диагностическая лаборатория, хирургическое отделение, отделение физиотерапии и лечебной физкультуры.

Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, строительная площадка будущей поликлиники уже огорожена и скоро рабочие приступят к подготовительным работам.

ИСТОЧНИК KP.RU