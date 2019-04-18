2019-04-18T15:48:31+03:00
Здоровье

В тюменском микрорайоне Ямальский-2 начинается строительство поликлиники

Медики здесь смогут принимать до 500 человек за смену
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Строительство поликлиники начнется в ближайшее время в микрорайоне Ямальский-2 в Тюмени. Семиэтажное здание будет подобно зданию поликлиники №5 на Московском тракте. В одну смену врачи смогут принять до 500 пациентов.

Посещать поликлинику смогут взрослые и дети, здесь же разместится станция скорой медицинской помощи и женская консультация. Горожане смогут в поликлинике не только получить консультации врачей, но и пройти обследование. Здесь будут созданы отделение томографии, рентгенодиагностики, кабинеты узких специалистов, клинико-диагностическая лаборатория, хирургическое отделение, отделение физиотерапии и лечебной физкультуры.

Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, строительная площадка будущей поликлиники уже огорожена и скоро рабочие приступят к подготовительным работам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Знакомился с женщинами в соцсетях: в Тюмени задержали серийного мошенника
Нелегальные свалки в Тюменской области ликвидируют за счет регионального бюджета
Тюменцев приглашают на фестиваль здоровья «Ходи, Россия!»
В Тюменской области сняты с реализации 36 партий хлеба
Жителя Тобольска ждет суд за фотографии бывшей подруги
Сбербанк — генеральный партнер V Всероссийской недели финансовой грамотности
Тюменка за брак с иностранцем получила 15 тысяч рублей
На достройку здания Арбитражного суда в центре Тюмени выделено около 1,2 млрд рублей
На субботниках тюменцев просят не складывать в мусорные баки листву и ветки
В Тюмени разыскивают водителя красных "Жигулей" с рыжей бородой
Тюменцев приглашают участвовать в народном голосовании «Клиника года»
Тюменские офтальмологи лечат редчайшие заболевания
Стая волков в Тобольском районе не опасна для людей
Тюменскую школьницу, сбежавшую с крупной суммой денег, нашли в Екатеринбурге
Тюменцы на втором месте в России по количеству специалистов, повышающих свою квалификацию
Дети выйдут на старт «Зелёного Марафона»
«Стальной характер» открывает для тюменцев новый сезон забегов
МТС инвестирует 1 млрд рублей в стартапы через новый венчурный фонд
Нынешним летом в Тюмени приведут в порядок более 50 дворов
Тюменцев приглашают на ярмарку вакансий предприятий сферы общественного питания