2019-04-19T14:54:35+03:00
Здоровье

Александр Моор и Антон Силуанов осмотрели новый многопрофильный госпиталь в Тюмени

В рамках торжественного открытия гостям провели экскурсию по учреждению
Кира Санникова
Поделиться:
В Тюмени открыли госпиталь группы компаний Мать и Дитя, который предоставляет комплекс медицинских услуг по направлениям акушерства и гинекологииВ Тюмени открыли госпиталь группы компаний Мать и Дитя, который предоставляет комплекс медицинских услуг по направлениям акушерства и гинекологииФото: Кира Санникова
Изменить размер текста:

Сегодня в Тюмени состоялось торжественное открытие крупного многопрофильного госпиталя «Мать и дитя». Это один из самых масштабных инвестиционных проектов в сфере медицины региона.

В церемонии запуска объекта приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор и министр финансов Антон Силуанов.

- Рад присутствовать при таком хорошем событии. нам не хватает таких качественных учреждений. Мы реализуем сейчас проект «Демография». Стимулируем пап и мам заводить детей. То, в каких условиях будут появляться малыши, это важно и волнует каждого. Уверен, это послужит стимулом супружеским парам планировать рождение детей. Государство и дальше будет способствовать повышению демографии в стране, - отметил Силуанов.

Почетные гости ознакомились с деятельностью и структурой учреждения. Общая площадь госпиталя составляет 15 000 кв.м., в здании 6 этажей. Клиника оборудована десятью современными высокотехнологичными операционными.

- Мы с супругой наш семейный демографический проект выполнили, - пошутил Александр Моор. – Но, глядя сегодня на этот центр, я даже задумался. Хочу поздравить всех с открытием такого первого комплексного инновационного проекта, яркого примера успешного государственно частного партнёрства. Безусловно с появлением госпиталя на тюменскую землю приходят новые медицинские технологии, новое качество оказания услуг, - подчеркнул тюменский губернатор.

В госпитале представлены медицинские услуги по более чем 20 направлениям, включая акушерство, гинекологию, урологию, хирургию, ортопедию, кардиологию, эндоваскулярную хирургию, пластическую хирургию, лабораторную диагностику. Здесь же будет проводиться процедура ЭКО по полису ОМС.

Современное оснащение лечебного учреждения позволит выполнять эндоскопические ЛОР операции, малотравматичные травматологические операции, широкий спектр урологических и все виды лапароскопических вмешательств в гинекологии и онкогинекологии и другие. Диагностический центр госпиталя – это широкий ряд услуг, включая КТ, МРТ, маммографию, цифровую рентгенографию, ультразвуковую диагностику, ангиографию.

Гости перерезали символическую ленточку Фото: Кира Санникова

Гости перерезали символическую ленточкуФото: Кира Санникова

Фото: Кира Санникова

Напомним, строительство медучреждения началось 21 июня 2017 года. Общий объем инвестиций в проект составил 3,2 млрд рублей. К 2022 году здесь планируется создать более 400 новых рабочих мест. Госпиталь предназначен для приема пациентов, проживающих в огромном Западно-Сибирском регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В аэропорту Тюмени наказали пассажира, который курил в самолете
Одну из школ Казанского района оштрафовали на 20 тысяч рублей
Антон Силуанов поощрит грантами Тюменскую область
В Тюмени из окна выпала 49-летняя женщина
Прокуратура помогла тюменцам получить рассчет после увольнения
Тюменская область войдет в эксперимент по внедрению института самозанятых в России
Уголовное дело на бывшего главного налоговика Тюменской области передано в суд
В центре Тюмени соревнуются лучшие команды МЧС Уральского округа
Малый бизнес получает значительную господдержку в Тюменской области
В лесах Тюменской области объявлен пожароопасный сезон
Телефонные мошенники обманули тюменку на 50 тысяч рублей
Под Тюменью вспыхнул новый природный пожар
В АО «Транснефть – Сибирь» завершился первый этап конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии»
Школьников Тюмени учат применять цифровые технологии в своей жизни
Ландшафтные дизайнеры Урала и Сибири открыли в Тюмени «Зеленый сезон-2019»
В 2019 году дорожники отремонтируют более 20 км тюменской объездной
Проект "Герои нашего времени" представляет Тюмень в финале конкурса "Медиа Вместе"
Более 130 территорий Тюмени станут зелеными в 2019 году
Тюменский IV областной форум "Семья" собрал 2300 детей и родителей
Погода 19 апреля в Тюмени: тепло и почти без ветра
В пригороде Тюмени полыхают поля с сухой травой
Александр Моор заявил, что тюменцы могут подписываться на любые страницы в соцсетях
В Корсовете национальных общественных объединений Тюменской области сменился председатель
Тюменская токсилогическая служба признана одной из лучших в стране
Знакомился с женщинами в соцсетях: в Тюмени задержали серийного мошенника