Александр Моор и Антон Силуанов осмотрели новый многопрофильный госпиталь в Тюмени

СЕГОДНЯ 14:02 2019-04-19T14:54:35+03:00

В Тюмени открыли госпиталь группы компаний Мать и Дитя, который предоставляет комплекс медицинских услуг по направлениям акушерства и гинекологии Фото: Кира Санникова

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Сегодня в Тюмени состоялось торжественное открытие крупного многопрофильного госпиталя «Мать и дитя». Это один из самых масштабных инвестиционных проектов в сфере медицины региона.

В церемонии запуска объекта приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор и министр финансов Антон Силуанов.

- Рад присутствовать при таком хорошем событии. нам не хватает таких качественных учреждений. Мы реализуем сейчас проект «Демография». Стимулируем пап и мам заводить детей. То, в каких условиях будут появляться малыши, это важно и волнует каждого. Уверен, это послужит стимулом супружеским парам планировать рождение детей. Государство и дальше будет способствовать повышению демографии в стране, - отметил Силуанов.

Почетные гости ознакомились с деятельностью и структурой учреждения. Общая площадь госпиталя составляет 15 000 кв.м., в здании 6 этажей. Клиника оборудована десятью современными высокотехнологичными операционными.

- Мы с супругой наш семейный демографический проект выполнили, - пошутил Александр Моор. – Но, глядя сегодня на этот центр, я даже задумался. Хочу поздравить всех с открытием такого первого комплексного инновационного проекта, яркого примера успешного государственно частного партнёрства. Безусловно с появлением госпиталя на тюменскую землю приходят новые медицинские технологии, новое качество оказания услуг, - подчеркнул тюменский губернатор.

В госпитале представлены медицинские услуги по более чем 20 направлениям, включая акушерство, гинекологию, урологию, хирургию, ортопедию, кардиологию, эндоваскулярную хирургию, пластическую хирургию, лабораторную диагностику. Здесь же будет проводиться процедура ЭКО по полису ОМС.

Современное оснащение лечебного учреждения позволит выполнять эндоскопические ЛОР операции, малотравматичные травматологические операции, широкий спектр урологических и все виды лапароскопических вмешательств в гинекологии и онкогинекологии и другие. Диагностический центр госпиталя – это широкий ряд услуг, включая КТ, МРТ, маммографию, цифровую рентгенографию, ультразвуковую диагностику, ангиографию.

Гости перерезали символическую ленточкуФото: Кира Санникова

Фото: Кира Санникова

Напомним, строительство медучреждения началось 21 июня 2017 года. Общий объем инвестиций в проект составил 3,2 млрд рублей. К 2022 году здесь планируется создать более 400 новых рабочих мест. Госпиталь предназначен для приема пациентов, проживающих в огромном Западно-Сибирском регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU