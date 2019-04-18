Тюменскую школьницу, сбежавшую с крупной суммой денег, нашли в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 09:26 2019-04-18T09:26:07+03:00

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Тюменскую школьницу, сбежавшую из дома 16 апреля, нашли в Екатеринбурге. 14-летняя Рухшон Маликова была цела и невредима.

- Ее доставили в 10 отдел полиции, а оттуда забрал отец, приехавший из Тюмени, - сообщили в пресс-службе городской полиции. - В отношении несовершеннолетней противоправных действий не совершалось.

Напомним, подросток 16 апреля ушла на учебу, но до школы не дошла. Она сняла с банковской карты отца более 50 тысяч рублей и исчезла. Девушку объявили в федеральный розыск, полицейские не исключали, что она могла уехать из города. В итоге найти ее удалось в Екатеринбурге.

- Деньги частично девушка потратила. Объяснила, что поехала помочь подруге, которая попала в трудную жизненную ситуацию, - пояснили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU