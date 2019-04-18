2019-04-18T07:04:33+03:00
Общество

Нынешним летом в Тюмени приведу в порядок более 50 дворов

Все этапы благоустройства будут вестись под наблюдением народного контроля
Маргарита КАЛИНКИНА
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Комплексное благоустройство в 52 дворах пройдет нынешним летом в Тюмени. Всего же за последние 7 лет в городе приведено в порядок более 300 придомовых территорий. Об этом глава города Руслан Кухарук рассказал в прямом эфире на телеканале ВГТРК «Регион-Тюмень».

При выборе дворов учитывается наличие системы водоотведения, уличного освещения, детских и спортивных площадок, насколько активно собственники участвуют в благоустройстве территории, есть ли долги по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества. Если уровень задолженности выше 10%, то присваивается - 0 баллов; от 5% до 10% - 1 балл; отсутствие задолженности либо до 5% - 3 балла.

Важно также находится ли земельный участок под многоквартирным домом на государственном кадастровом учете, есть ли самовольно установленные металлические гаражи и погреба, созданы ли ТСЖ, ЖСК, работает ли совет дома.

Кухарук подчеркнул, что в программу не включались аварийные и подлежащие сносу дома. В обсуждении проекта обязательно участвуют жильцы. Именно они определяют, где поставить детскую площадку, сколько сделать мест для парковки.

- Для нас очень важно, что на всех этапах благоустройства ведется народный контроль. Собственники знают, что содержанием двора будут заниматься их управляющие компании, поэтому следят за качеством работ во всем! - подчеркнул глава города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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