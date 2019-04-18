2019-04-18T05:08:27+03:00
Происшествия

В Тюмени разыскивают 14-летнюю Рухшон Маликову

Школьница могла уехать из города
Марина АНТОНОВА
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В Тюмени разыскивают 14-летнюю Рухшон МаликовуВ Тюмени разыскивают 14-летнюю Рухшон Маликову
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В Тюмени разыскивают 14-летнюю Маликову Рухшон Махмутжон кизи. Подросток пропала 16 апреля. Она в 11 часов дня ушла в школу, а после уроков домой не вернулась. Известно также, что на занятиях ее не было.

Ориентировки на девушку поступили полицейским города. Известно, что Рухшон учится в 7 классе школы №92 и живет на улице Ростовцева. Уже установлено, что она сняла с карты отца более 50 тысяч рублей. Не исключено, что девушка уехала из города. Ее объявили в федеральный розыск, сообщили в пресс-службе городской полиции.

Рухшон была в синем пуховике, черных брюках, белой футболке и черных кожаных полусапожках.

Приметы: на вид ей около 14 лет, азиатской внешности, рост около 155 сантиметров, среднее телосложение, длинные, прямые черные волосы и карие глаза.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Маликовой Рухшон, просят сообщить по телефонам: 02/112 полиция. 8(3452) 27-01-00, 33-16-85– дежурная часть ОП 1. 8(3452) 793-023 - дежурная часть УМВД России по Тюменской области. 8-932-32-39-911 - волонтеры поискового отряда “Белая Сова - Тюмень” или написать на почту poisksova@gmail.com.

Приметы школьницы переданы всем подразделениям полиции Тюмени

Приметы школьницы переданы всем подразделениям полиции Тюмени

ИСТОЧНИК KP.RU

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