2019-04-18T06:20:13+03:00
Общество

Тюменцев приглашают на ярмарку вакансий предприятий сферы общественного питания

Мероприятие пройдет сегодня, 18 апреля
Маргарита КАЛИНКИНА
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Ярмарка вакансий предприятий сферы общественного питания состоится в Центре занятости населения Тюмени и Тюменского района сегодня, 18 апреля. Набор персонала будут вести более пятнадцать работодателей.

Найти работу смогут шеф-повара, повара, пекари, кондитеры, бармены, заведующие столовой, кассиры, продавцы-консультанты, кухонные рабочие, официанты, мойщики посуды, администраторы, менеджеры, кладовщики и другие. Собеседование и обсуждение условий работы с соискателями будет проходить на месте. Вход на ярмарку свободный.

Мероприятие пройдет с 10:00 до 11:00 по адресу: Тюмень, ул. Республики, 204-в, корп. 3.

ИСТОЧНИК KP.RU

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