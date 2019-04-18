2019-04-18T03:41:25+03:00
Общество

Погода 18 апреля в Тюмени: весна возвращается

Температура воздуха поднимется до +5 градусов
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
В Тюмень возвращается теплоВ Тюмень возвращается теплоФото: Лидия Шумкова
Изменить размер текста:

Весна возвращается. В четверг, 18 апреля, в Тюменской области начнет теплеть. Температура воздуха с минусовых отметок начнет подниматься выше 0 градусов. День будет солнечным и без осадков, западный ветер 5-7 м/с.

В Тюмени четверг ожидается ясным и сухим. Потеплеет до +5 градусов, но из-за ветра до 5 м/с, ощущения будут как при -3 градусов. Влажность воздуха 25%, атмосферное давление 763 мм рт ст, магнитное поле спокойное.

В Тобольске 0 +3, малооблачно и ветер до 6 м/с. В Ялуторовске и Заводоуковске +3 +5 и ветер до 5 м/с. В Ишиме +1 +4 и ветер до 7 м/с.

Сегодня отмечается Международный день памятников и исторических мест, а по народному календарю это день Федула Ветреника. С этого времени начинают дуть теплые весенние ветры и на Руси были принято открывать окна и проветривать дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени разыскивают 14-летнюю Рухшон Маликову
Спрос на тюменскую продукцию в округах увеличился на 30% благодаря офисам продвижения
Тюменские аграрии успешно выращивают нетипичные для северных районов культуры
Лазер в стоматологии используется не так давно, но уже успел завоевать признание среди докторов
На тюменской набережной появились стойки со спасательными кругами
500 тюменцев приняли участие в федеральном проекте «Напиток за улыбку»
Жителя Тюменской области подозревают в попытке изнасилования знакомой
«Библионочь-2019» приоткроет тюменцам двери в мир театра
Тюменских ветеранов проконсультируют по вопросам недвижимости на дому
На ремонт дорог тюменские власти потратят свыше 652 млн рублей
В одном из тюменских скверов появится арт-объект «Я доброволец»
Более 300 компаний юга Тюменской области принимают оплату по QR-коду
Глава Минфина проведет в Тюмени совещание по реализации трех нацпроектов
В Тюменской области появится еще одна кондитерская фабрика
Тюменский «Рубин» победил в первой игре финала Высшей хоккейной лиги
Тюмень примет «Добропоезд» с известными с артистами и спортсменами
В схему движения маршрута № 80 Тюмени добавятся новые остановки
Педагогом года стал физик из 48-ой школы Тюмени
Спортсмены тюменской школы олимпийского резерва завоевали более 100 медалей за сезон