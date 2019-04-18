Погода 18 апреля в Тюмени: весна возвращается

СЕГОДНЯ 03:41 2019-04-18T03:41:25+03:00

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Весна возвращается. В четверг, 18 апреля, в Тюменской области начнет теплеть. Температура воздуха с минусовых отметок начнет подниматься выше 0 градусов. День будет солнечным и без осадков, западный ветер 5-7 м/с.

В Тюмени четверг ожидается ясным и сухим. Потеплеет до +5 градусов, но из-за ветра до 5 м/с, ощущения будут как при -3 градусов. Влажность воздуха 25%, атмосферное давление 763 мм рт ст, магнитное поле спокойное.

В Тобольске 0 +3, малооблачно и ветер до 6 м/с. В Ялуторовске и Заводоуковске +3 +5 и ветер до 5 м/с. В Ишиме +1 +4 и ветер до 7 м/с.

Сегодня отмечается Международный день памятников и исторических мест, а по народному календарю это день Федула Ветреника. С этого времени начинают дуть теплые весенние ветры и на Руси были принято открывать окна и проветривать дома.

ИСТОЧНИК KP.RU