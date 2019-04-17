Спрос на тюменскую продукцию в округах увеличился на 30% благодаря офисам продвижения

СЕГОДНЯ 16:12 2019-04-17T16:12:38+03:00

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Офис продвижения тюменской продукции на Ямал и в Югру доказал свою эффективность. Прирост продаж по итогам работы о составил более 30%. Поручение о разработке единой политики в продвижении и маркетинге товаров в северные округа еще осень 2018 года дал губернатор Тюменской области Александр Моор.

- Это могут быть совместные акции, которые повысят узнаваемость нашей продукции среди покупателей на севере. Необходимо существенно расширить и ассортимент, и объемы продаж. Не стоит ждать, когда каждый производитель начнет самостоятельно двигать свою продукцию, это может занять слишком много времени, - пояснил Александр Моор.

Именно поэтому в регионе был создан единый канал продвижения. Теперь в выводе продукции на новые рынки занимаются специалисты, знающие в этом толк, отметили в областном правительстве. Деятельность офиса продвижения началась с исследования торговых точек Сургута, Нефтеюганска, Нижневартовска и Ноябрьска. Были определены лидеры по объему продаж, доля тюменских производителей в городских торговых сетях, конкурентные цены.

За время работы офиса были заключены контракты с дистрибьюторскими компаниями на дополнительную поставку тюменской молочной и мясной продукции на территорию округов. Для повышения узнаваемости тюменской продукции среди жителей округов была проведена масштабная рекламная кампания «Выбирай свежее. Покупай тюменское». В магазинах для покупателей проводили дегустации от тюменских производителей.

В настоящее время прорабатывается вопрос о сборных поставках тюменской продукции. Это обеспечит их регулярность, расширит географию присутствия, снизит затраты производителей на доставку.

ИСТОЧНИК KP.RU