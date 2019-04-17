2019-04-17T16:12:38+03:00
Экономика

Спрос на тюменскую продукцию в округах увеличился на 30% благодаря офисам продвижения

Разработать единую маркетинговую политику поручил губернатор Александр Моор
Марина Васильева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Офис продвижения тюменской продукции на Ямал и в Югру доказал свою эффективность. Прирост продаж по итогам работы о составил более 30%. Поручение о разработке единой политики в продвижении и маркетинге товаров в северные округа еще осень 2018 года дал губернатор Тюменской области Александр Моор.

- Это могут быть совместные акции, которые повысят узнаваемость нашей продукции среди покупателей на севере. Необходимо существенно расширить и ассортимент, и объемы продаж. Не стоит ждать, когда каждый производитель начнет самостоятельно двигать свою продукцию, это может занять слишком много времени, - пояснил Александр Моор.

Именно поэтому в регионе был создан единый канал продвижения. Теперь в выводе продукции на новые рынки занимаются специалисты, знающие в этом толк, отметили в областном правительстве. Деятельность офиса продвижения началась с исследования торговых точек Сургута, Нефтеюганска, Нижневартовска и Ноябрьска. Были определены лидеры по объему продаж, доля тюменских производителей в городских торговых сетях, конкурентные цены.

За время работы офиса были заключены контракты с дистрибьюторскими компаниями на дополнительную поставку тюменской молочной и мясной продукции на территорию округов. Для повышения узнаваемости тюменской продукции среди жителей округов была проведена масштабная рекламная кампания «Выбирай свежее. Покупай тюменское». В магазинах для покупателей проводили дегустации от тюменских производителей.

В настоящее время прорабатывается вопрос о сборных поставках тюменской продукции. Это обеспечит их регулярность, расширит географию присутствия, снизит затраты производителей на доставку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменские аграрии успешно выращивают нетипичные для северных районов культуры
Лазер в стоматологии используется не так давно, но уже успел завоевать признание среди докторов
На тюменской набережной появились стойки со спасательными кругами
500 тюменцев приняли участие в федеральном проекте «Напиток за улыбку»
Жителя Тюменской области подозревают в попытке изнасилования знакомой
«Библионочь-2019» приоткроет тюменцам двери в мир театра
Тюменских ветеранов проконсультируют по вопросам недвижимости на дому
На ремонт дорог тюменские власти потратят свыше 652 млн рублей
В одном из тюменских скверов появится арт-объект «Я доброволец»
Более 300 компаний юга Тюменской области принимают оплату по QR-коду
Глава Минфина проведет в Тюмени совещание по реализации трех нацпроектов
В Тюменской области появится еще одна кондитерская фабрика
Тюменский «Рубин» победил в первой игре финала Высшей хоккейной лиги
Тюмень примет «Добропоезд» с известными с артистами и спортсменами
В схему движения маршрута № 80 Тюмени добавятся новые остановки
Педагогом года стал физик из 48-ой школы Тюмени
Спортсмены тюменской школы олимпийского резерва завоевали более 100 медалей за сезон