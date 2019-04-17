Тюменские аграрии успешно выращивают нетипичные для северных районов культуры

СЕГОДНЯ 15:39 2019-04-17T15:39:55+03:00

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Тюменские сельхозпредприятия успешно выращивают нетипичные для северных районов сельскохозяйственные культуры. Одна из них – кормовые бобы. До недавнего времени их возделывание сдерживалось из-за их продолжительного вегетационного периода.

С появлением сорта кормовых бобов «Сибирские» с вегетационным периодом 90–120 дней появилась возможность выращивания бобов в северных районах Западной Сибири на корм и семена. Этим воспользовалось одно из предприятий Голышмановского городского округа, специализирующееся на молочном животноводстве.

После проведённых исследований по их возделыванию в 2015, культуру аграрии начали выращивать на регулярной основе и уже на протяжение 3 лет получают хорошие результаты. В среднем за 3 года получена урожайность зерна 2,7 т/га. Убирают культуру и на силос в период молочной спелости бобов.

За несколько лет урожайность зеленой массы составила до 350 ц/га. В посевной этого года кормовые бобы здесь так же выделили 300 гектар. Как отмечают специалисты предприятия, по сбору протеина с единицы площади бобы превосходят горох и рапс, а содержание незаменимой аминокислоты лизина в их семенах в несколько раз выше, чем у озимой пшеницы и ячменя.

В ходе экспериментов и анализа, на предприятии отметили, что включение зерна кормовых бобов в рацион дойных коров позволило повысить удой на 2,8 кг в сутки, а также увеличить содержание белка в молоке на 0,17% и жира — на 0,2%.

Таким образом, аграрии убедились в целесообразности возделывания кормовых бобов для заготовки силоса. Их опыт показал, что соблюдение технологии возделывания в целом позволяет получать высокие устойчивые урожаи кормовых бобов даже в северных районах.

ИСТОЧНИК KP.RU