На тюменской набережной появились стойки со спасательными кругами

СЕГОДНЯ 14:59 2019-04-17T15:13:27+03:00

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В Тюмени на набережной реки Тура установили стойки со спасательными кругами. Средства спасения размещены на нижнем ярусе.

Круги станут еще один элементом поддержания и обеспечения безопасности вблизи водного объекта. Ранее эту роль выполняли только цепочные лестницы на внешней стороне сооружения, отметили в ГИМС Тюменской области.

- Безопасность начинается с человека. Пока горожане и гости Тюмени не будут придерживаться необходимых правил поведения возле воды, тема безопасности будет долго оставаться актуальной и острой, - отметил государственный инспектор ГИМС Александр Зубарев.

Напомним, с начала сезона в районе тюменской набережной уже произошло несколько трагических происшествий. Так, 12 апреля с парапета в ледяную воду упал молодой человек.

По сообщения очевидцев, он потерял равновесие, катаясь на велосипеде. Прохожие попытались вытащить парня с помощью связанных вещей в качестве веревки, но не успели.

ИСТОЧНИК KP.RU