2019-04-17T15:06:34+03:00
Общество

500 тюменцев приняли участие в федеральном проекте «Напиток за улыбку»

Широко улыбнувшись, назвав имя и вытянув обе руки, участники запоминали основные маркеры инсульта
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Фото предоставлено организаторами проектаФото предоставлено организаторами проекта
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На IV Областном форуме «Семья» прошла акция по информированию горожан о признаках инсульта. 500 тюменцев разных возрастов приняли участие в федеральном проекте «Напиток за улыбку».

Выполнив всего 3 простых действия: широко улыбнувшись, назвав своё имя и протянув обе руки за стаканчиком, дети и взрослые получали не только полезный напиток от кофейни «Шоколадница» бесплатно, но и запоминали основные маркеры инсульта. А умение распознавать их - спасает жизни.

- По свежим данным Кафедры фундаментальной и клинической неврологии и нейрохирурги ГБОУ ВПО РНИМУ имени Н.И. Пирогова в России диагноз «Инсульт» ежегодно получают полмиллиона человек. Это большие цифры. В западных странах показатель этого заболевания существенно меньше, так как у них гораздо раньше были внедрены Программы профилактики инсультов, а также информирования населения, в том числе детей, о его признаках, - рассказывает организатор форума «Семья», депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова. - Именно поэтому мы решили провести простую и запоминающуюся акцию фонда по борьбе с инсультом ОРБИ, «Напиток за улыбку», на нашем форуме, чтобы сделать ещё один шаг к формированию здорового общества.

Проблема - успеют ли больному оказать экстренную помощь - существенная. Ведь на оказание экстренной помощи при инсульте отводится не больше 4-х часов. Но в среднем за ней в течение такого времени обращается всего 30% пациентов. И дело не в трафике на дорогах или неудовлетворительной работе скорой.

Основная проблема - в низкой грамотности населения. Ведь коварная особенность инсульта в том, что при нем нет болевого синдрома. Может перекосится лицо, ослабнуть рука или нарушится речь. Но происходит это безболезненно. А без фактора боли многие пациенты не обращают на синдромы заболевания внимание и упускают такое дорогое время - тромб уже губит часть мозга. Именно поэтому Программы по информированию населения о признаках инсульта реально спасают жизни.

- В Тюмени на форуме «Семья» мы сделали лишь первый шаг на пути информирования Тюменцев о признаках инсульта, - рассказывает организатор акции в Тюмени, директор Коммуникационного агентства «Пионер» Полина Гаранина, - в планах у нас проводить их регулярно. К счастью, у нас есть много помощников. Полезные напитки за улыбки и магниты с информацией о признаках инсульта и действиях при их наступлении на первой акции нам помогали раздавать известные телеведущие и блоггеры. В планах - начать работу с бизнесменами на деловых мероприятиях. А также с подростками. Ведь знания о признаках инсульта могут пригодится любому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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