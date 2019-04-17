Жителя Тюменской области подозревают в попытке изнасилования знакомой

СЕГОДНЯ 14:17 2019-04-17T14:19:12+03:00

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Сотрудники Голышмановского межрайонного следственного отдела следственного управления СКР по Тюменской области возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. 38-летний мужчина, неоднократно судимый ранее, пытался изнасиловать свою знакомую.

Согласно версии следствия, инцидент произошел 14 апреля 2019 года. Около 13 часов обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в гости к 51-летней женщине. Через какое-то время, он предложил ей вступить в половую связь, на что получил отказ.

- Разозлившись, злоумышленник, применяя насилие, попытался изнасиловать знакомую. Однако, не смог довести свой преступный умысел до конца, поскольку потерпевшая оказала ему активное сопротивление, - пояснили в следственном управлении СКР по Тюменской области.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение. Он заключен под стражу. Следствием проводится необходимый комплекс действий для установления всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU