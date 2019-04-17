«Библионочь-2019» приоткроет тюменцам двери в мир театра

СЕГОДНЯ 13:48 2019-04-17T14:20:25+03:00

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Библиотеки Тюменской области присоединятся к ежегодной всероссийской акции. Очередная «Библионочь-2019» пройдет в регионе 19 и 20 апреля 2019 года.

Темой фестиваля этого года станет год театра в России. Отсюда и девиз акции – «Весь мир – театр!», сообщают организаторы. 19 апреля центральной площадкой станет Тюменская областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева и ее филиалы. В общей сложности увлекательные мероприятия развернутся более чем на 50 площадках.

Гости получат возможность получить эксклюзивный читательский билет с логотипами «Библионочь-2019» и «Год Театра в Российской Федерации». Все желающие смогут поучаствовать в различных мастер-классах: по актерскому мастерству, сценической речи, кукловождению, театральному гриму.

В программе также запланированы обзорные экскурсии по библиотеке, встречи с тюменскими актерами, посещение театра теней. Подробнее о площадках Тюменской областной научной библиотеки им. Д.И. Менделеева тюменцы могут узнать на сайте учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU