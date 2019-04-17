Тюменских ветеранов проконсультируют по вопросам недвижимости на дому

СЕГОДНЯ 13:05 2019-04-17T13:07:38+03:00

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Начиная с 22 апреля и по 31 мая у ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц будет возможность получить консультацию по вопросам недвижимости на дому. Специалисты Кадастровой палаты проведут серию выездных мероприятий.

Консультации будут проводиться в рабочее время в рамках оказания бесплатной правовой помощи одной из льготных категориям граждан, в отношении объектов недвижимости, принадлежащих ветеранам на праве собственности.

Специалисты учреждения ответят на вопросы, касающиеся оборота недвижимого имущества ветеранов, а также проконсультируют по порядку подачи и оформления документов для кадастрового учета или регистрации прав на жилые помещения и земельные участки.

- Уважительное отношение к ветеранам Великой Отечественной войны - основа культурного развития общества, патриотического воспитания молодежи. Тюменская Кадастровая палата уделяет этим вопросам особое внимание, стремясь создать благоприятные условия ветеранам для получения услуг Росреестра, - отметила директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тюменской области Светлана Веприкова.

Так, в Тюмени на постоянной основе для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны Кадастровая палата безвозмездно оказывает услугу выездного приема. Во время такого приема ветераны могут подать все необходимые документы для постановки своего объекта недвижимости на кадастровый учет.

КУДА ЗВОНИТЬ

Ветераны или их представители могут оформить заявку на бесплатный выезд специалистов учреждения по телефону (3452) 259-000.

ИСТОЧНИК KP.RU