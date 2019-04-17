На ремонт дорог тюменские власти потратят свыше 652 млн рублей
Управление автомобильных дорог Тюменской области ищет подрядчика на выполнение многомиллионного контракта. На ремонт городских и областных дорог из областного бюджета планируется потратить более 652 млн рублей.
Контракт предполагает работы по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, а также взлетно-посадочных полос аэродромов. В общей сложности планируется отремонтировать порядка 60 километров дорог.
Так, большая часть объектов, указанных в перечне, приходится на Тюменский район. Здесь планируется обновить автомобильные дороги: Тюмень - Аэропорт, Богандинский - Червишево - Чаплык, Гусево - Зубарево – Перевалово и другие.
Подать заявки на участие в конкурсе контрагенты могут до 7 мая. НА следующий день заказчик приступит к рассмотрению первой части поступивших предложений. Сам аукцион пройдет 13 мая, говорится в извещении, размещенном на сайте госзакупок.
ИСТОЧНИК KP.RU