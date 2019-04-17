2019-04-17T11:58:44+03:00
Общество

В одном из тюменских скверов появится арт-объект «Я доброволец»

Он станет символом единения волонтеров для проведения совместных мероприятий
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
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20 апреля в сквере Александра Моисеенко Тюмени пройдет фестиваль весеннего вдохновения «Делаю свой город лучше». Его участниками станут молодежные и добровольческие объединения областного центра.

Гости и участники фестиваля смогут принять участие в квест-субботнике, смастерить кормушку для птиц, пройти мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи, выполнить нормативы «ГТО», завести личную книжку волонтера и высадить саженцы деревьев.

В рамках мероприятия также состоится открытие памятного знака, посвященного прошедшему году добровольца, отметили в департаменте по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени. Арт-объект «Я доброволец» станет центром объединения волонтеров для проведения совместных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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