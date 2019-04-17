2019-04-17T11:29:18+03:00
Экономика

Более 300 компаний юга Тюменской области принимают оплату по QR-коду

Поделиться:
Пресс-служба Западно-Сибирского банка ПАО СбербанкПресс-служба Западно-Сибирского банка ПАО Сбербанк
Изменить размер текста:

Тюменское отделение Сбербанка реализовало сервис оплаты услуг по QR-коду с более чем 300 организациями г. Тюмени и юга Тюменской области. Данный сервис используется службами ЖКХ, государственными и муниципальными учреждениями для выставления квитанций с QR-кодом на оплату коммунальных услуг, госпошлин, услуг дошкольного и дополнительного образования и прочих услуг.

Для проведения такого платежа не нужно искать шаблоны и вводить большое количество данных, достаточно поднести QR-код на квитанции к сканеру устройства самообслуживания. Воспользоваться сервисом можно как при оплате наличными денежными средствами, так и используя банковскую карту.

При оплате через Сбербанк Онлайн необходимо навести камеру смартфона на QR-код и подтвердить оплату. При сканировании вся информация о платеже подтягивается автоматически.

«Благодаря новому сервису клиенты могут оплачивать услуги быстрее и удобнее. Использование QR-кода позволяет поставщикам услуг повысить собираемость платежей, а банку сократить трудозатраты и количество ошибок при совершении операций», – отметил заместитель председателя Западно-Сибирского банка – Управляющий Тюменским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В одном из тюменских скверов появится арт-объект «Я доброволец»
Глава Минфина проведет в Тюмени совещание по реализации трех нацпроектов
В Тюменской области появится еще одна кондитерская фабрика
Тюменский «Рубин» победил в первой игре финала Высшей хоккейной лиги
Тюмень примет «Добропоезд» с известными с артистами и спортсменами
В схему движения маршрута № 80 Тюмени добавятся новые остановки
Педагогом года стал физик из 48-ой школы Тюмени
Спортсмены тюменской школы олимпийского резерва завоевали более 100 медалей за сезон
Энергетики напомнили о правилах безопасности при прохождении ЛЭП по садовому участку
Почти 18 тысяч тюменцев обратились на «горячую линию» по вопросам вывоза ТКО
Контрафактное мясо из Казахстана не дошло до тюменских прилавков
Погода в Тюмени 17 апреля: ожидается небольшой снег
Тюменец ограбил собственную бабушку
В магазинах Ишима появился хлеб из будущего
Журнал «УРАЛСИБ» - лауреат конкурса «Лучшее корпоративное медиа - 2019»
Более 90 тюменцев в 2019 году скончались от отравлений
Коммунальщики заплатили тюменке за горячий дождь в квартире
Льготники Тюменской области получат доступ к цифровому ТВ наравне со всеми
В Ялуторовске и Ялуторовском районе введен особый противопожарный режим
Тюменцам предлагают самим разделять мусор
Тюменец на «Шкоде» протаранил бетонный блок
В Ишиме разыскивают водителя, насмерть сбившего 80-летнего дедушку
В одной из квартир Тюмени найдены два трупа
Следователи передали дело банды тюменских чекистов в Уральский суд
Из-за ухудшения погоды тюменцев призывают усилить бдительность на дорогах
Говорить на «взрослые темы» с ребенком можно и нужно
Тюменка из-за картошки ножом порезала свою сестру
Тюменка, получая справку в спортзал, узнала о тяжелой болезни