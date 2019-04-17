Глава Минфина проведет в Тюмени совещание по реализации трех нацпроектов

СЕГОДНЯ 11:15 2019-04-17T11:25:04+03:00

Изменить размер текста: A A

19 апреля в Тюменскую область с визитом прибудет первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов. В ходе рабочей поездки он ознакомится с работой предприятия АО «Сибнефтемаш».

Тюменский производитель оборудования для нефтегазовой отрасли стал участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», к которому присоединилось летом 2018 года. В результате на предприятии повысилась производительность труда на 12%, дополнительно было создано 60 новых рабочих мест. Также удалось снизить оборачиваемость запасов на 14%, долю затрат в выручке – на 2%.

После посещения завода Антон Силуанов проведет выездное совещание о реализации трех курируемых им национальных проектов, отметили в пресс-службе областного правительства. Представители власти и профильных служб обсудят вопросы международной кооперации и экспорта, производительность труда и поддержку занятости, развитие МСП».

Ожидается, что в мероприятии примут участие представители Минэкономразвития, Минпромторга, губернатор Тюменской области Александр Моор, врио главы Курганской области Вадим Шумков и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, а также представители других ведомств и субъектов РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU