Тюменский «Рубин» победил в первой игре финала Высшей хоккейной лиги

СЕГОДНЯ 10:22 2019-04-17T10:22:21+03:00

"Рубин" из Тюмени выиграл со счетом 3:2. Фото с сайта hcrubin.ru

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Тюменский «Рубин» обошел карагандинскую хоккейную команду «Сарыарку» со счетом 3:2 в финале «Кубка Владимира Петрова» Высшей хоккейной лиги. Игра проходила в тюменском Дворце спорта накануне, 16 апреля, сообщается на официальном сайте команды.

Две шайбы рубиновцы забили в первом периоде. Счет открыл на 6-й минуте нападающий команды Вадим Кравченко. Он же забил вторую шайбу в конце второго периода. Но соперники были сильны и тоже смогли забить две шайбы в тюменские ворота – в середине матча это был форвард «Сарыарки» Александр Ремов и на 52-й минуте защитник Эдгарс Сиксна. Третью победную шайбу Антон Рехтин из тюменской команды забросил в начале второго дополнительного периода.

Следующая игра финальной серии плей-офф также пройдет также на территории тюменского коллектива. Матч состоится сегодня, 17 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU