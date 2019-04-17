2019-04-17T09:10:39+03:00
Спорт

Тюмень примет «Добропоезд» с известными с артистами и спортсменами

Именитые гости проведут в областном центре фестиваль здоровья «Ходи, Россия!»
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
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22 апреля в рамках Всероссийской акции на тюменский железнодорожный вокзал прибудет «Добропоезд». Накануне, 16 апреля, состав отправился из Москвы. На пути его следования несколько городов, в том числе и Тюмень.

Пассажиры «Добропоезда» – это известные спортсмены, артисты, медицинские работники, общественные деятели и энтузиасты в области инклюзивной среды. Они проведут в областном центре фестиваль здоровья и северной ходьбы «Ходи, Россия!», а также форум безграничных возможностей «Моя история успеха». В программе запланированы и мастер-классы для людей с отклонениями в состоянии здоровья, в том числе с инвалидностью.

Самым массовым мероприятием станет фестиваль «Ходи, Россия!». Он пройдет 22 апреля на Цветном бульваре. Вместе с почетными гостями фестиваля, представителями администрации города Тюмени, участников поприветствует двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, призер Олимпийских игр по фигурному катанию, председатель президиума Добровольного физкультурного союза Ирина Слуцкая.

Одним из главных гостей фестиваля станет основатель первых обучающих программ по скандинавской ходьбе, финский лыжник Марко Кантанева. В программе предусмотрен отдельный мастер-класс для людей с диабетом. Участники смогут проконсультироваться, задать вопросы специалистам, с чего стоит начать занятия северной ходьбой.

После остановки в Тюмени «Добропоезд» отправится в Пермь. Ззатем в Киров и Нижний Новгород. 26 апреля железнодорожный тур завершится и состав снова вернется в Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU

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