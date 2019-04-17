В схему движения маршрута № 80 Тюмени добавятся новые остановки

СЕГОДНЯ 08:40 2019-04-17T08:40:32+03:00

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В Тюмени маршрут общественного транспорта №80 «мкр. Лесной – ул. Центральная (д. Падерина)» изменит схему движения. С 27 апреля из пути следования исключается промежуточный остановочный пункт «поворот на п. Московский», по направлению из города.

Параллельно в схеме движения появятся новые промежуточные остановочные пункты. Так, автобус будет останавливаться, следуя в прямом направлении «д. Падерина», в районе пересечения улиц Центральной и Озерной на улице «Плодовой» (п. Московский)».

Расписание пассажиры общественного транспорта могут уточнить в соответствующем разделе на сайте tgt72.ru, а также в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», либо по телефону справочной службы 8-800-250-0722.

ИСТОЧНИК KP.RU