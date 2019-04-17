2019-04-17T08:18:16+03:00
Общество

Педагогом года стал физик из 48-ой школы Тюмени

В этом году в конкурсе выступило рекордное количество участников
Марина Васильева
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Фото пресс- службы департамента образования администрации города ТюмениФото пресс- службы департамента образования администрации города Тюмени
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В Тюмени назвали имена победителей и призеров конкурса «Педагог года Тюменской области − 2019». В этом году выступило рекордное количество участников − около сотни.

Впервые испытания в отдельных номинациях проходили дефектологи и молодые педагоги. На торжественной церемонии закрытия, прошедшей 13 апреля, статуэтки «пеликанов» и ленты победителей получили 6 лучших специалистов сферы образования.

Так, звание «Дебют года» получила учитель русского языка и литературы тюменской школы № 48 Полина Глазунова. Лучшим дефектологом региона стала Елена Брылина из детского сада № 133.

Еще одна представительница областного центра − Раиса Кузнецова, работающая в детском саду № 3, завоевала главный титул среди психологов. «Мастером года» признана преподаватель Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса Мария Соснина. А лучшим воспитателем стала Залия Шаяхметова из Каскаринского детского сада.

Единственным представителем сильного пола на конкурсе в 2019 году стал учитель физики тюменской школы № 88 Виталий Ерохин. Педагог с трудовым стажем около 4 лет своим творческим подходом сумел покорить не только детские сердца, но и экспертное жюри.

- Такое признание накладывает большую ответственность. Теперь мне предстоит выступить на Всероссийском конкурсе, - отметил победитель конкурса в номинации «Учитель года» Виталий Ерохин.

Кроме него, соревнования с коллегами со всей страны ждут победителей в номинациях: «Психолог года», «Дефектолог года» и «Воспитатель года». Всероссийские состязания пройдут осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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