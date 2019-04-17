2019-04-17T07:47:07+03:00
Спорт

Спортсмены тюменской школы олимпийского резерва завоевали более 100 медалей за сезон

Из них 41 золотую, 27 серебряных и 34 бронзовых
Марина Васильева
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ОСШОР Л.Н. Носковой подвела итоги зимнего спортивного сезона. Фото предоставлено спортивным учреждениемОСШОР Л.Н. Носковой подвела итоги зимнего спортивного сезона. Фото предоставлено спортивным учреждением
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Более ста медалей за зимний сезон 2018-2019 годов завоевали спортсмены тюменской областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой. Из них 41 золотую, 27 серебряных и 34 бронзовых.

На сегодняшний день в областной школе олимпийского резерва занимаются 98 человек. Это 49 биатлонистов и 49 лыжников. С ними работают 16 тренеров. В 2019 году девяти биатлонистам ОСШОР присвоено звание «Кандидат в мастера спорта», девять биатлонистов выполнили норматив «Мастер спорта России».

Еще 14 спортсменов среди лыжников ОСШОР Л.Н. Носковой в 2019 году получили звание «Кандидат в мастера спорта», трое человек выполнили норматив «Мастер спорта России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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