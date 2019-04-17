2019-04-17T04:50:28+03:00
Общество

Погода в Тюмени 17 апреля: ожидается небольшой снег

Дневная температура воздуха составит -5,-7 градусов
Марина Васильева
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Ветер северный 6,5-7 м/сВетер северный 6,5-7 м/сФото: Кира Санникова
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Сегодня, 17 апреля, в Тюмени ожидается пасмурная погода, которая прояснится только к вечеру. Утром температура воздуха составит -7,-8 градусов. Ожидается небольшой снег.

Днем столбик термометра максимально поднимется до -5 градусов. Вечером синоптики прогнозируют до -7 градусов. К ночи снег утихнет, температура воздуха составит -7,-5 градусов. Ветер северный 6,5-7 м/с.

В народном календаре 17 апреля отмечается день памяти преподобного Иосифа, песнописца и творца канонов. На Иосифа начинает звучать голосок сверчка и впервые подает голос журавль.

В этот день выходили из домов, обращались к журавлям как к борцам со злом и защитникам от нечисти. Предки отмечали, если днем 17 апреля жарко, а ночью прохладно – к хорошей погоде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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