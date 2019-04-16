Тюменец ограбил собственную бабушку

СЕГОДНЯ 15:45 2019-04-16T15:47:52+03:00

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В Тюмени задержан молодой человек, который ограбил собственную бабушку. 21-летний мужчина пришел к ней в гости и попросил взаймы денег. Получив отказ, внук схватил сотовый телефон и покинул квартиру. Женщине ничего не оставалось, как обратиться в полицию.

Молодого человека задержали. Он пояснил, что сотовый телефон уже сдал в комиссионный магазин, а деньги потратил. В настоящее время имущество женщины изъято из комиссионного магазина и возвращено владелице.

На мужчину заведено уголовное дело на основании части 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 4 лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU