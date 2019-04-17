2019-04-17T06:41:15+03:00
Общество

Почти 18 тысяч тюменцев обратились на «горячую линию» по вопросам вывоза ТКО

Ежедневно специалисты колл-центра регоператора отвечают на 200 звонков
Марина Васильева
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За первый квартал 2019 году операторы колл-центра регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ответили на 17 694 звонка. Чаще всего жители Тюменской области обращались с вопросами по заключению договоров на вывоз мусора от юридических лиц.

В числе актуальных вопросов также перерасчет платы, контакты подразделений организации в Ишиме, Тобольске и Заводоуковске и графики вывоза отходов. На сегодняшний день в колл-центре работает 7 операторов, ежедневно отвечающие почти на 200 звонков.

- Характер звонков довольно разноплановый, поэтому для всех операторов мы проводим внутренние обучающие семинары. Продолжается работа и по техническому обеспечению колл-центра современным оборудованием, - отметил генеральный директор ООО «ТЭО» Константин Фрумкин.

Он добавил, что не снимаются с контроля и вопросы повышения качества обслуживания, обратившихся на горячую линию потребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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