Энергетики напомнили о правилах безопасности при прохождении ЛЭП по садовому участку

СЕГОДНЯ 07:02 2019-04-17T07:02:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В преддверии летнего сезона энергетики напоминают садоводам и владельцам земельных участков: если по участку проходит линия электропередачи, необходимо строго соблюдать правила, установленные Правительством РФ. Нарушение правил может привести к поражению электрическим током, а также аварийным отключениям на сетях, в результате которых без электроэнергии останутся десятки потребителей.

Так, в Кетовском РЭС филиала Курганские электрические сети подсчитали: за период с января 2018 года по апрель 2019-го было зафиксировано 24 аварийных отключения сети 10 киловольт, причина которых – неудовлетворительная эксплуатация потребительских электроустановок (принадлежащих СНТ, а не сетевой компании СУЭНКО). В ряде случаев аварийные отключения происходили из-за того, что охранная зона вдоль линии электропередачи заросла деревьями и высокими кустарниками. В результате обесточенными оставались не только потребители садовых товариществ, но и потребители СУЭНКО, запитанные от трансформаторных подстанций аварийно отключенных ВЛ.

Чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо знать и соблюдать правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». В частности, нельзя закрывать доступ к энергообъекту, расположенному на участке или рядом с ним, и размещать на опорах ВЛ какие-либо конструкции (умывальники, баскетбольные кольца и т.д.). Высота деревьев и кустарников в охранных зонах не должна превышать четырех метров. При поливе сельскохозяйственных культур следите, чтобы высота водной струи не была выше трех метров.

Охранная зона для ВЛ напряжением до 20 кВ составляет 10 метров от крайних проводов по обе стороны линии; ВЛ 35кВ – 15 метров, ВЛ 110 кВ – 20 метров.

СПРАВКА КП

«Сибирско-Уральская энергетическая компания» - межрегиональная многопрофильная компания Тюменской и Курганской областей, входит в группу компаний ООО «Корпорация СТС». Филиалы компании действуют в г. Тюмени, Кургане, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске, Ишиме, Шадринске. В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет 36 тысяч километров, на балансе находится более 11 тысяч объектов электросетевого хозяйства (подстанций и распределительных пунктов). В сфере тепло-водоснабжения и водоотведения компания обслуживает 790 км тепловых сетей, 370 км сетей водопровода, 1 водозабор, 230 км сетей канализации и 7 комплексов очистных сооружений канализации. В настоящее время на предприятии работает 4700 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU