2019-04-17T07:02:10+03:00
Экономика

Энергетики напомнили о правилах безопасности при прохождении ЛЭП по садовому участку

Нарушение правил может привести к поражению электрическим током
Поделиться:
Фото пресс-службы ПАО «СУЭНКО»Фото пресс-службы ПАО «СУЭНКО»
Изменить размер текста:

В преддверии летнего сезона энергетики напоминают садоводам и владельцам земельных участков: если по участку проходит линия электропередачи, необходимо строго соблюдать правила, установленные Правительством РФ. Нарушение правил может привести к поражению электрическим током, а также аварийным отключениям на сетях, в результате которых без электроэнергии останутся десятки потребителей.

Так, в Кетовском РЭС филиала Курганские электрические сети подсчитали: за период с января 2018 года по апрель 2019-го было зафиксировано 24 аварийных отключения сети 10 киловольт, причина которых – неудовлетворительная эксплуатация потребительских электроустановок (принадлежащих СНТ, а не сетевой компании СУЭНКО). В ряде случаев аварийные отключения происходили из-за того, что охранная зона вдоль линии электропередачи заросла деревьями и высокими кустарниками. В результате обесточенными оставались не только потребители садовых товариществ, но и потребители СУЭНКО, запитанные от трансформаторных подстанций аварийно отключенных ВЛ.

Чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо знать и соблюдать правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». В частности, нельзя закрывать доступ к энергообъекту, расположенному на участке или рядом с ним, и размещать на опорах ВЛ какие-либо конструкции (умывальники, баскетбольные кольца и т.д.). Высота деревьев и кустарников в охранных зонах не должна превышать четырех метров. При поливе сельскохозяйственных культур следите, чтобы высота водной струи не была выше трех метров.

Охранная зона для ВЛ напряжением до 20 кВ составляет 10 метров от крайних проводов по обе стороны линии; ВЛ 35кВ – 15 метров, ВЛ 110 кВ – 20 метров.

СПРАВКА КП

«Сибирско-Уральская энергетическая компания» - межрегиональная многопрофильная компания Тюменской и Курганской областей, входит в группу компаний ООО «Корпорация СТС». Филиалы компании действуют в г. Тюмени, Кургане, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске, Ишиме, Шадринске. В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет 36 тысяч километров, на балансе находится более 11 тысяч объектов электросетевого хозяйства (подстанций и распределительных пунктов). В сфере тепло-водоснабжения и водоотведения компания обслуживает 790 км тепловых сетей, 370 км сетей водопровода, 1 водозабор, 230 км сетей канализации и 7 комплексов очистных сооружений канализации. В настоящее время на предприятии работает 4700 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Педагогом года стал физик из 48-ой школы Тюмени
Спортсмены тюменской школы олимпийского резерва завоевали более 100 медалей за сезон
Почти 18 тысяч тюменцев обратились на «горячую линию» по вопросам вывоза ТКО
Контрафактное мясо из Казахстана не дошло до тюменских прилавков
Погода в Тюмени 17 апреля: ожидается небольшой снег
Тюменец ограбил собственную бабушку
В магазинах Ишима появился хлеб из будущего
Журнал «УРАЛСИБ» - лауреат конкурса «Лучшее корпоративное медиа - 2019»
Более 90 тюменцев в 2019 году скончались от отравлений
Коммунальщики заплатили тюменке за горячий дождь в квартире
Льготники Тюменской области получат доступ к цифровому ТВ наравне со всеми
В Ялуторовске и Ялуторовском районе введен особый противопожарный режим
Тюменцам предлагают самим разделять мусор
Тюменец на «Шкоде» протаранил бетонный блок
В Ишиме разыскивают водителя, насмерть сбившего 80-летнего дедушку
В одной из квартир Тюмени найдены два трупа
Следователи передали дело банды тюменских чекистов в Уральский суд
Из-за ухудшения погоды тюменцев призывают усилить бдительность на дорогах
Говорить на «взрослые темы» с ребенком можно и нужно
Тюменка из-за картошки ножом порезала свою сестру
Тюменка, получая справку в спортзал, узнала о тяжелой болезни