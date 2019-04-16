В магазинах Ишима появился хлеб из будущего

СЕГОДНЯ 14:41 2019-04-16T14:42:55+03:00

В Ишиме продают хлеб, который еще не выпечен. Фото группы "Ишим переподслушано" vk.com

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В одном из магазинов Ишима продают хлеб из будущего. Сегодня, 15 апреля, там можно купить булку Бородинского с датой изготовления 18 апреля. Об необычном продукте в социальных сетях сообщил один из покупателей. Мужчина анонимно разместил фотографию буханки с этикеткой в одной из групп города в социальных сетях.

- Хлеб из будущего? - спросил он сограждан. Примечательно, что ишимец не рискнул назвать свое имя, пост он разместил анонимно в группе "Ишим переподслушано". Сообщение уже прочитали более четырех тысяч человек и многие горожане только улыбнулись такому факту. Один из них поделился похожей историей.

- Я как то сырок покупал производства того дня, когда купил. Вроде ничего удивительного, но вот произведён он был в Москве. Получается, за несколько часов его сделали, привезли в Ишим и он попал на полку. Чудеса логистики, - отметил Джой Хилл.

Кто-то из горожан не понял, что не так с хлебом, еще несколько человек пояснили, что хлеб выпечен 13 апреля. Цифра 3 слилась при печати и получилась восьмерка.

- Скорее всего это цифра 13 и в "Монетке" такого хлеба много было ,а может и пририсовали, - предположил один из ишимцев Сергей С.

Скорее всего, штамп даты, действительно, немного потек и вместо тринадцатого апреля получилось восемнадцатое.

ИСТОЧНИК KP.RU