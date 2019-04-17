2019-04-17T06:19:44+03:00
Экономика

Контрафактное мясо из Казахстана не дошло до тюменских прилавков

Более 2,5 центнеров животноводческой продукции отправлено обратно
Марина Васильева
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Фото управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАОФото управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО
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За прошедшую неделю управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО пресекло семь попыток незаконного ввоза из Казахстана животноводческой продукции. На территорию региона из Республики была отправлена партия свинины, мяса птицы сухого молока общим весом более 2,5 центнеров.

- Все нарушения связаны с отсутствием у перевозчиков ветеринарно-сопроводительных документов на продукцию, - отметили в ведомстве, напомнив, что согласно требованиям действующего законодательства, ввоз всей продукции на территорию России был запрещен.

Очередное нарушение правил ввоза подкарантиной продукции специалисты регионального управления Россельхознадзора выявили 13 апреля. В Тюменскую область из Республики Казахстан была ввезена партия моркови свежей без фитосанитарного сертификата.

Нарушителя уже привлекли к административной ответственности. А вся ввезенная с нарушением продукция возвращена обратно, в Республику Казахстан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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