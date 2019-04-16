2019-04-16T14:17:33+03:00
Общество

Более 90 тюменцев в 2019 году скончались от отравлений

Чаще всего причиной гибели были алкоголь и наркотики
Маргарита КАЛИНКИНА
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Более 90 тюменцев скончались от отравленийБолее 90 тюменцев скончались от отравленийФото: Ольга Крыльцова
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С начала года в Тюменской области от отравлений скончались 93 человека. Порядка сорока из них погибли, перебрав с алкоголем, 15 человек - от наркотиков, еще семь отравились лекарствами.

Такие данные приводят в областном Управлении Роспотребнадзора. Эксперты отмечают, что за первые три месяца токсикологического мониторинга зарегистрировано 374 случая острых химических отравлений. Из них 61,0% пострадавших составляли мужчины и 39% - женщины.

Чаще всего тюменцы травятся лекарствами (38,8%). На втором месте - разъедающие вещества, уксусная эссенция, окись углерода, газы, пары и не уточненные вещества (31,6%). На третьем место – отравления спиртосодержащей продукцией (24,6%), затем - наркотическими веществами (7,5%). Оставшаяся доля отравлений приходится на пищевые отравления дома, например грибами, ядовитыми растениями и другим.

Чаще всего некачественные продукты и напитки употребляют безработные (42,8%), работающее население (19,3%) и пенсионеры (14,7%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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