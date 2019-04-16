Коммунальщики заплатили тюменке за горячий дождь в квартире

СЕГОДНЯ 13:42 2019-04-16T13:43:01+03:00

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Материальный ущерб в размере около 340 тысяч рублей выплатила жительнице Тюмени одна из управляющих компаний. По вине коммунальщиков квартиру женщины затопило кипятком. На техническом этаже лопнул сгон на трубе горячего водоснабжения и вода полилась вниз.

Управляющая компания отказалась мирным путем компенсировать ущерб горожанке и женщина подала иск в суд. Однако решение суда компания проигнорировала, в дело пришлось вмешаться приставам. На коммунальщиков возбудили исполнительное производство и ознакомили с мерами, которые могут быть к ним предприняты. Не помогло и это.

Компания рассчиталась только тогда, когда у нее арестовали транспорт. Материальный ущерб был тут же полностью компенсирован, сообщили в пресс-службе УФССП России по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU