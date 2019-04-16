Льготники Тюменской области получат доступ к цифровому ТВ наравне со всеми

СЕГОДНЯ 13:10 2019-04-16T13:24:00+03:00

Только за последнюю неделю консультацию получили более 1600 человек Фото: Кира Санникова

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С 15 апреля Тюменская область перешла на цифровое телевизионное вещание. Теперь 20 телеканалов в хорошем качестве бесплатно могут смотреть не только жители городов, но и сел, и деревень.

Порядка 97,7% населения региона находятся в зоне устойчивого приема цифрового эфирного вещания, вне зоны – 159 малочисленных населенных пунктов. Но и они обязательно получат доступ к просмотру каналов в высоком разрешении, заверил губернатор Тюменской области Александр Моор.

- У нас есть перечень населенных пунктов и по каждому дому мы владеем информацией. Мы обошли все льготные категории, а их 30 тысяч, выяснили, кто нуждается в помощи. Работа по переходу на цифру не закончится, до тех пор, пока каждый житель Тюменской области не будет обеспечен качественным цифровым телевещанием, - подчеркнул Александр Моор.

Губернатор добавил, что в регионе проведена большая подготовительная работа. Особое внимание было уделено отдаленным районам. Представители органов местного самоуправления, главы поселений, волонтеры обошли все домохозяйства, выясняя, нужна ли людям помощь. Всем, кто не смог самостоятельно настроить цифровое телевидение, помогли волонтеры.

Кроме того, местные власти оказали адресную социальную поддержку на приобретение оборудования ветеранам, одиноким пенсионерам и другим льготным категориям граждан, отметили в правительстве области.

Работа по полному переходу все жителей региона с аналогового телевещания на цифровое ТВ будет продолжена. Только за последнюю неделю консультацию получили более 1600 человек, около 14 тысяч домохозяйств проинформированы адресно волонтерами.

ИСТОЧНИК KP.RU