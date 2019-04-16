В Ялуторовске и Ялуторовском районе введен особый противопожарный режим

СЕГОДНЯ 13:07 2019-04-16T13:09:37+03:00

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Особый противопожарный режим введен в Ялуторовске и Ялуторовском районе. Меры приняты в связи с ростом пожаров и высоким риском возгораний из-за пала сухой травы на приусадебных участках и территориях садоводческих обществ.

Во время действия противопожарного периода вводится запрет на разведение костров, сжигание мусора открытым огнем во дворах и огородах. Нельзя ходить в лес, за ним устанавливается особый контроль. Подразделения пожарно-спасательного гарнизона переводятся на усиленный вариант несения службы.

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы. В соответствии с частью 2 статьи 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях, за нарушения требований пожарной безопасности граждане наказываются штрафом от 2 до 4 тысяч рублей, должностные лица – от 15 до 30 тысяч рублей, предприниматели – от 30 до 40 тысяч рублей, юридические лица – от 200 до 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU