Тюменцам предлагают самим разделять мусор

СЕГОДНЯ 12:43 2019-04-16T12:43:47+03:00

Как лучше это делать, расскажут на лекции

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Тюменцев учат разделять отходы. Горожанам предлагают устанавливать во дворах баки для сбора вторсырья. Как это сделать экологи-волонтеры расскажут на лекции 21 апреля.

К движению за раздельный сбор отходов присоединяется все больше горожан. Только в марте тюменцы сдали более двух тонн вторсырья во время экологической акции добровольческого объединения «Круговорот».

На лекции «Раздельный сбор отходов и ноль отходов в условиях мусорной реформы» тюменцы узнают, почему стоит разделять мусор, спасет ли нас переработка отходов от экологической катастрофы и как установить баки для раздельного сбора во дворе.

Лекцию ведет Данил Киво, журналист, эковолонтер добровольческого объединения «Круговорот». Всех желающих ждут в 13.00 в соседском центре «Преображенский» на ул. Александра Протозанова, д. 10 к.1. Вход свободный.

Информацию о раздельном сборе мусора в Тюмени можно узнать в группе «Круговорота» в социальной сети «ВКонтакте» и по телефону «горячей линии» 8(3452) 920-700.

ИСТОЧНИК KP.RU