2019-04-16T12:25:12+03:00
Происшествия

Тюменец на «Шкоде» протаранил бетонный блок

Пострадал пассажир
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменец на «Шкоде» протаранил бетонный блок. Фото ГИБДД Тюменской областиТюменец на «Шкоде» протаранил бетонный блок. Фото ГИБДД Тюменской области
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Бетонный блок протаранил ночью в Тюмени водитель «Шкоды Октавия». Автомобилист был пьян и не справился с управлением. Авария совершена на улице Мельникайте,8 недалеко от перекрестка с улицей Дружбы.

Пассажир автомобиля, предварительно, получил рану лица. Сам 39-летний водитель не пострадал. Его отправили на медицинское освидетельствование, показания алкотестера составили 0,99 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, при разрешенных 0.16-ти.

Всего за минувшие сутки на дорогах Тюменской области произошло пять дорожно-транспортных происшествий, в которых четыре человека получили травмы, один пешеход погиб на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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