В Ишиме разыскивают водителя, насмерть сбившего 80-летнего дедушку

СЕГОДНЯ 11:58 2019-04-16T11:58:17+03:00

Пожилой человек в темное время вышел на дорогу в неположенном месте

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Восьмидесятилетний дедушка погиб под колесами автомобиля в Ишиме. Трагедия произошла накануне, 15 апреля в 21.00 часов на улице Деповской. Он погиб на месте происшествия.

Мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода, на его одежде не было световозвращающих элементов и водитель, скорее всего его не увидел, сообщили в областной Госавтоинспекции. Автомобилист скрылся с места аварии. Известно, что он был на "Жигулях" шестой модели.

Сейчас обстоятельства дорожного происшествия выясняются, водитель и автомобиль разыскиваются сотрудниками ГИБДД.

Всего за минувшие сутки на дорогах Тюменской области произошло пять дорожно-транспортных происшествия, в которых четыре человека получили травмы и один погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU