В одной из квартир Тюмени найдены два трупа

СЕГОДНЯ 11:21 2019-04-16T11:23:28+03:00

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Два трупа обнаружены в одной из квартир Тюмени. В пансионате по улице Республики накануне, 15 апреля, были найдены разложившиеся тела мужчин. Следов насильственной смерти у них не обнаружено, сейчас выясняется причина и обстоятельства произошедшего.

- Известно, что квартира была заперта изнутри, что послужило причиной смерти, сейчас устанавливается, назначены судебно-медицинские экспертизы, - сообщили «Комсомольской правде – Тюмень» в пресс-службе областного управления Следственного комитета СКР. - Личности погибших пока тоже неизвестны. По данному факту назначена доследственная проверка. По ее результатам будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.

Как рассказали сами жильцы, они вызвали полицию из-за сильного трупного запаха в коридоре. Сначала он был слабым и все посчитали, что у кого-то испортился мусор, но через несколько дней вонь стояла уже по всему этажу. Уборщица смогла определить из какой квартиры он идет. На стук никто не отвечал, поэтому, квартиру пришлось вскрывать. Жильцы также говорят, что хозяева квартиру сдавали, в последнее время в ней жили женщина и мужчина, освободившийся из мест лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU