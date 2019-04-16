Из-за ухудшения погоды тюменцев призывают усилить бдительность на дорогах
Снег и ветер повышают риск аварийности
Из-за ухудшения погоды тюменцев призывают усилить бдительность на дорогахФото: Ольга Крыльцова
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Принимать дополнительные меры безопасности призывают сегодня, 16 апреля, водителей Тюменской области. ГИБДД региона предупреждает о возможном ухудшении дорожных условий из-за снегопада и ветра. При усилении осадков за городом может ухудшиться видимость.
В сложных погодных условиях автоинспекторы рекомендуют снижать скорость, а также учитывать состояние проезжей части. На мокрой дороге сцепление колес с асфальтом уменьшается, а тормозной путь увеличивается. Недооценка этого фактора может способствовать созданию аварийных ситуаций. Стоит также быть особенно бдительными у пешеходных переходов.
ИСТОЧНИК KP.RU