Говорить на «взрослые темы» с ребенком можно и нужно

СЕГОДНЯ 10:36 2019-04-16T10:36:08+03:00

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Если дети не находят ответа от родителей, они будут искать решение на стороне. В этом уверена методист Центра воспитания и социализации, клинический психолог и коуч Наталья Мальцева. На тюменском областном форуме «Семья» в рамках секции «Психология» она провела семинар «Откуда я взялся? Или как поговорить с ребенком на щекотливые темы.

Эксперт объясняла тюменским родителям с чего начать разговор об интимных вопросах с малышами и детьми более старшего возраста.

- Скажите своему ребенку, что есть нормы и правила, устоявшиеся в обществе и если его интересуют вопросы о мальчиках и девочках, то вы с ним поговорите, - сказала Наталья Алексеевна. - Но, как правило, у ребенка уже есть свой ответ. И родителям нужно помочь своим детям разобраться в процессе роста и созревания тогда, когда они у них об этом спросят.

Психолог отметила, что взрослым важно создать обстановку, которая будет поощрять вопросы. Но, при этом, если ребенок не спрашивает, например, откуда берутся дети или «как они попадают в животик», то самим родителям инициировать эту тему не обязательно. Придет время и несовершеннолетние сами об этом заговорят.

В завершении семинара Наталья Мальцева порекомендовала родителям список литературы, в который попала сексуальная энциклопедия для детей 5-8 лет «Откуда я взялся» и работа известного психолога Эды Ле Шан «Когда ваш подросток сводит вас с ума». Также специалист рекомендовала ознакомиться с монографией советского времени «Откуда берутся дети» под редакцией А. Дудариня и М. Путниньш.

ИСТОЧНИК KP.RU