Тюменка из-за картошки ножом порезала свою сестру

СЕГОДНЯ 10:25 2019-04-16T10:30:46+03:00

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Две сестры в Тюмени подрались из-за картошки. Драка, в которую пришлось вмешаться полицейским произошла накануне, 15 апреля. Одна из горожанок с ножевым ранением попала в больницу.

Как оказалось, одна из сестер пришла в гости к другой, когда та была пьяная. Гостья попросила поделиться с ней картошкой, но хозяйка отказала и родственницы поссорились. Словесный конфликт перерос в драку и хозяйка схватив нож, несколько раз ранила сестру. Пострадавшая обратилась в больницу за помощью.

На место происшествия были вызван стражи порядка. Они задержали 24-летнюю безработную. На нее уже возбуждено уголовное дело на основании части 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 2 лет, сообщили в городской полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU