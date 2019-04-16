Тюменка, получая справку в спортзал, узнала о тяжелой болезни

СЕГОДНЯ 10:17 2019-04-16T10:18:14+03:00

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Рак шейки матки выявили врачи у тюменки, которая обратилась к терапевту за справкой в спортзал. 38-летняя женщина не подозревала о развитии у нее серьезной болезни и вела активный образ жизни.

- Опухоль была выявлена, когда участковый терапевт предложила пациентке пройти кабинет раннего выявления заболеваний. Визуальный осмотр никакой патологии не выявил, а вот результаты анализов не порадовали и женщину направили на дополнительное обследование, - рассказали в пресс-службе Областной клинической больницы №2. - Биопсия подтвердила опасения медиков. Женщину сразу отправили на лечение. Врачи настроены оптимистично, недуг выявлен на начальной стадии, когда от него можно полностью избавиться.

За первый квартал 2019 года во взрослой поликлинике ОКБ №2 кабинеты раннего выявления заболеваний посетили 2080 женщин и почти столько же мужчин. Подозрения на предраковые заболевания и злокачественные новообразования выявлены у 17 пациентов, сообщили в областном департаменте здравоохранения. У нескольких тюменцев после дополнительного обследования онкозаболевание подтвердилось, все они уже лечатся.

Сейчас кабинеты раннего выявления заболеваний есть в каждой поликлинике Тюмени. Их приоритетная задача - выявить рак на ранней стадии. Обследование проходит бесплатно, записаться на него можно по телефону регистратуры поликлиники.

Врачи подчеркивают, не нужно бояться услышать диагноз, гораздо опаснее опоздать с его постановкой. Рак на ранних стадиях лечится, но его коварство в том, что он развивается незаметно. Чтобы не упустить момент, когда болезнь поддается лечению, необходимо регулярно проходить профилактические осмотры.

ИСТОЧНИК KP.RU