2019-04-16T10:18:14+03:00
Общество

Тюменка, получая справку в спортзал, узнала о тяжелой болезни

Врачи смогли диагностировать недуг на ранней стадии
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Тюменка, получая справку в спортзал, узнала о тяжелой болезниТюменка, получая справку в спортзал, узнала о тяжелой болезниФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Рак шейки матки выявили врачи у тюменки, которая обратилась к терапевту за справкой в спортзал. 38-летняя женщина не подозревала о развитии у нее серьезной болезни и вела активный образ жизни.

- Опухоль была выявлена, когда участковый терапевт предложила пациентке пройти кабинет раннего выявления заболеваний. Визуальный осмотр никакой патологии не выявил, а вот результаты анализов не порадовали и женщину направили на дополнительное обследование, - рассказали в пресс-службе Областной клинической больницы №2. - Биопсия подтвердила опасения медиков. Женщину сразу отправили на лечение. Врачи настроены оптимистично, недуг выявлен на начальной стадии, когда от него можно полностью избавиться.

За первый квартал 2019 года во взрослой поликлинике ОКБ №2 кабинеты раннего выявления заболеваний посетили 2080 женщин и почти столько же мужчин. Подозрения на предраковые заболевания и злокачественные новообразования выявлены у 17 пациентов, сообщили в областном департаменте здравоохранения. У нескольких тюменцев после дополнительного обследования онкозаболевание подтвердилось, все они уже лечатся.

Сейчас кабинеты раннего выявления заболеваний есть в каждой поликлинике Тюмени. Их приоритетная задача - выявить рак на ранней стадии. Обследование проходит бесплатно, записаться на него можно по телефону регистратуры поликлиники.

Врачи подчеркивают, не нужно бояться услышать диагноз, гораздо опаснее опоздать с его постановкой. Рак на ранних стадиях лечится, но его коварство в том, что он развивается незаметно. Чтобы не упустить момент, когда болезнь поддается лечению, необходимо регулярно проходить профилактические осмотры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Следователи передали дело банды тюменских чекистов в Уральский суд
Из-за ухудшения погоды тюменцев призывают усилить бдительность на дорогах
Говорить на «взрослые темы» с ребенком можно и нужно
Тюменка из-за картошки ножом порезала свою сестру
Тюменский деловой Клуб познакомился с новой городской гольф-площадкой
Переход на цифровое телевещание в Тюменской области проходит спокойно
В Тюменской области стартовали учения подразделений МЧС
Как помочь подростку в трудной ситуации?
В аэропорту Рощино тюменку поймали с партией таблеток
Фестиваль-конкурс народных промыслов и ремесел открывается в Тюмени
Тюменские родители разбирались, что важнее: оценки или отношения с ребенком
Тюменцев приглашают на весенний субботник
Погода 16 апреля в Тюмени: снег и ветер
Подержанные автомобили в Тюмени за год подорожали в среднем на 13,5%
В какие игры поиграть с ребенком?
В Тобольске появился новый вид мошенничества
Приложение «Сбербанк Онлайн» сэкономит время клиентов на обращениях в банк
Из реки Туры в Тюмени достали тело пропавшего молодого человека
На форуме «Семья» многодетным семьям рассказали о социальной поддержке в Тюменской области
У тюменской школьницы, упавшей с 10 этажа, улучшилось состояние
Районы Тюменской области одними из первых снабдили приставками приема цифрового ТВ
Медики Тюмени спасли от смерти мужчину, который стеклом порезал шею
За подмену анализов тюменский автомобилист год проведет за решеткой
Экс-коммунальщика в Тюменской области обвиняют в укрытии от налогов 20,5 млн рублей