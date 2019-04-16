Тюменский деловой Клуб познакомился с новой городской гольф-площадкой

СЕГОДНЯ 09:16 2019-04-16T10:10:26+03:00

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Новая гольф-площадка заработала в Тюмени. С 12 апреля сыграть в гольф можно в ТЦ «Матрица». Основатель гольф-клуба и учредитель АО НПП «Сибтехноцентр» Юрий Князев представил новое гольф-пространство предпринимателям региона. Презентация состоялась в рамках авторского проекта «Деловая гостиная» Тюменского делового Клуба.

Гостям провели экскурсию по клубу. Юрий Князев рассказал об истории гольфа, о деятельности областной федерации, возможностях и направлениях гольф-клуба, планируемых турнирах. Весь вечер гости осваивали приемы и правила игры, участвовали в индивидуальных мастер-классах и фотографировались.

Занятия с клюшками сопровождались музыкальным концертом тюменского ансамбля народных инструментов «Ваталинка». В завершении вечера был организован дружеский турнир на лучшем симуляторе клуба. Победители получили сертификаты на бесплатное посещение тренировок.

Фото Тюменского Делового Клуба

- В тюменских школах проводятся бесплатные занятия. Кроме того, федерация организует на коммерческой основе тренировки, выездные и клубные турниры для взрослых, - отметил тренер Федерации гольфа Тюменской области Константин Бажанов.

Клуб также развивает социальные направления, например, в феврале для пенсионеров 55+ состоялся турнир, где пожилые тюменцы получили первый игровой опыт.

Генеральный директор НП «Тюменский деловой Клуб» Мария Шатохина организаторов за интересный вечер, поздравила весенних именинников и рассказала о ближайших партнерских мероприятиях. В частности, в конце апреля члены ТДК встретятся в бизнес-отеле «Евразия» на заседании «Деловой гостиной». Темой заседания станет «Виртуальная реальность – новейшие разработки».

В мае Деловой клуб проведет традиционную Х юбилейную Юридическую неделю в Тюмени. По многочисленным просьбам продолжатся встречи с Коммуникационным агентством «Пионер», где состоится обсуждение темы: «Социальные сети». владелица салона красоты «Familia» в Тюмени Юлия Грегуль предложила весной также совершить сплав по горной реке «Серга» на Урале.

ИСТОЧНИК KP.RU